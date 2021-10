Vrouwen over grensoverschrijdend gedrag Amsterdamse oud-wethouder: ‘Ik voelde me in de val gelokt’

De jonge vrouw die in de werkkamer van Laurens Ivens zit, schrikt zich rot. ,,Hij zei: je snapt dat je hier niet zit voor de manege, maar voor jou.” De toen 31-jarige vrouw, die anoniem wenst te blijven, heeft een dag eerder ingesproken bij een raadsvergadering over het welzijn van paarden bij de Hollandsche Manege. Ivens zoekt contact met haar. Hij zegt verder te willen praten over dierenwelzijn, één van de onderwerpen in zijn portefeuille.



De afspraak komt, vlak voor de zomer van 2019, niet tot stand via een belletje van de secretaresse of een uitnodiging via zijn assistent, de manier waarop de overige wethouders van Amsterdam dat zouden doen. Ivens stuurt een vriendschapsverzoek op Facebook en nodigt haar via Messenger uit om langs te komen. Ze spreken af om te lunchen in zijn werkkamer.



De vrouw stelt voor om nog iemand bij het gesprek uit te nodigen, maar dat vindt Ivens niet nodig. ‘Liever met z’n 2en,’ schrijft hij. Ivens kiest ervoor, vertelt de vrouw, om aan de grote vergadertafel ‘net te dicht bij’ haar te gaan zitten. Hij vraagt doorlopend naar haar persoonlijke leven; dierenwelzijn komt nauwelijks ter sprake. Ze wordt door de persoonlijke aandacht overvallen, de intenties van de wethouder blijken heel anders te zijn dan verwacht. “Hij deed net alsof hij mij wilde spreken vanwege mijn expertise, maar voor hem was het een verkapte date.”



Al na ongeveer twintig minuten bedankt ze beleefd voor zijn tijd en vertrekt. Direct na het gesprek vertelt ze aan haar collega’s op kantoor wat ze heeft meegemaakt – collega’s maken af en toe nog grapjes over de avances van Ivens. De vrouw spreekt af dat de stichting in het vervolg een mannelijke collega stuurt.