VVD en CDA draaien minister duimschroeven aan om export kinderbijslag

Kamerleden van VVD en CDA toonden zich vanochtend in een debat in de Tweede Kamer not amused over een recente brief van Koolmees. Daarin tempert de D66-minister de hoop dat Europese landen akkoord zullen gaan met aanpassing van de hoogte van de kinderbijslag aan het prijsniveau in een desbetreffend EU-land.



Nu maakt Nederland jaarlijks nog ruim 40 miljoen euro over binnen Europa, omdat ouders in Nederland werken maar hun kinderen elders in de Europese Unie wonen. Dit bedrag zou met 10 miljoen euro omlaag kunnen als rekening wordt gehouden met het welvaartsniveau in het desbetreffende land. Alleen al in Polen gaat het volgens Wiersma om 15.000 gezinnen die nu samen 16 miljoen euro aan Nederlandse kinderbijslag krijgen.