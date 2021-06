VVD en CDA proberen omstreden dierenwet onderuit te halen: ‘Onrust is onwenselijk’

Coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie doen een poging om de nieuwe dierenwet onderuit te halen. Die recent aangenomen wet regelt dat dieren vanaf 1 januari 2023 geen pijn of ongemak meer mogen hebben als ze in een stal, hok of kooi worden gehouden.

De schok was vorige week groot toen duidelijk werd dat een recent aangenomen wetswijziging van de Partij voor de Dieren grote gevolgen kan hebben voor veehouders en baasjes van huisdieren. Zo mogen konijnen en vogels mogelijk niet meer in een hok of kooi worden gehouden. Ook gaan regels voor koeien- en varkensstallen op de schop, omdat het vee natuurlijk gedrag moet kunnen vertonen.

Maar VVD, CDA en een aantal kleinere partijen proberen daar nu een stokje voor te steken. Hoewel de wet al - geruisloos - is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer, trachten de partijen bij te sturen bij de uitvoering van de wet. Minister Carola Schouten (Landbouw) is momenteel bezig om uit te zoeken wat de wet in de praktijk moet gaan betekenen.

Motie

In een nieuwe motie vragen VVD en CDA om ‘vast te houden aan bestaande regelgeving’ bij het uitvoeren van de dierenwet. Dat betekent dat er géén extra regels komen. ,,De onrust die is ontstaan onder baasjes van huisdieren en veehouders is onwenselijk’’, vindt VVD-Kamerlid Thom van Campen.

De motie wordt ook gesteund door ChristenUnie, SGP, BoerBurgerBeweging, Forum voor Democratie en de fractie-Van Haga. Die partijen hebben geen meerderheid in de Kamer. Mocht de PVV zich bij de motie aansluiten, dan is er wél een meerderheid.

Quote Met deze motie gaan we terug naar de oude situatie Leonie Vestering, PvdD-Kamerlid

Verbijstering

Minister Schouten heeft donderdag in de Kamer gezegd dat zij de motie als ‘richtinggevend’ zal beschouwen, mocht deze worden aangenomen. Voorstanders van de wetswijziging - zoals Partij voor de Dieren, D66 en SP - zijn er verbijsterd over. ,,Met deze motie gaan we terug naar de oude situatie’’, zegt PvdD-Kamerlid Leonie Vestering.

Volgens de SP probeert de VVD ‘een fout recht te zetten’. ,,Uw partij heeft in de Tweede en Eerste Kamer ingestemd met de wet’’, zegt SP-Kamerlid Sandra Beckerman tegen VVD’er Van Campen. ,,Pas als er media-ophef ontstaat, denkt u: ‘O jee, wat heb ik gedaan? Ik ga dit even proberen te repareren’.’’ Aanstaande dinsdag wordt over de motie gestemd. Minister Schouten wil voor de zomer een update geven over de gevolgen van de wetswijziging.

