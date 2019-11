VVD’er Dijkhoff verdedigt verlaging maximumsnelheid: we degraderen als het om natuur gaat

Klaas Dijkhoff heeft op een VVD-partijbijeenkomst de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen verdedigd. Volgens de fractieleider in de Tweede Kamer is de maatregel ‘noodzaak’, omdat Nederland ‘qua natuur het slechtste jongetje van de klas is’.

Volgens Dijkhoff had het kabinet, net als het vorige, ‘meer rekening moeten houden’ dat de rechter een streep zou zetten door de manier waarop met uitstoot van stikstof werd omgegaan.

Al zegt hij wel dat Nederland moet beseffen dat het te lang niet goed is omgegaan met de natuur. ,,We zijn niet braafste jongetje van de klas, maar doen het het slechtst. We staan onderaan. We staan op degradatie als het gaat om natuur.”

Toch is Dijkhoff ook kritisch dat via een rechterlijk vonnis nu beleid wordt afgedwongen. ,,Ik vind het ook bloedirritant, ik erger me ook aan rechters die te excessief hun oordeel opleggen. Maar dit was een mogelijkheid en nu moeten we besturen en doen wat goed is voor Nederland.’’

Vroemvroem

Voor de VVD is de verlaging van de maximumsnelheid, zeker politiek en symbolisch, een enorme aderlating. De partij afficheerde zich als de ‘vroemvroempartij’. Dijkhoff snapt daarom dat de partij een ‘troetelkind opzij heeft gezet’. ,,Daar worden mensen boos van. Dat snap ik.’’

Hij ziet de electorale risico’s. ,,Want dan bestaat de kans dat leden weglopen, dat kiezers wegblijven, je krijgt lelijke koppen in de krant, billenkoek in de peilingen. Maar we kunnen nu het verschil maken voor Nederland en Nederlanders. Voor ons land.”

Dijkhoff wil zichzelf ‘afrekenen’ op hoe hij ‘over tien jaar terugkijkt’. ,,Niet naar de peilingen, niet naar onze partijego. Die zijn ondergeschikt aan het landsbelang dat wij dienen. Ik ben er trots op dat we maatregelen nemen die ervoor zorgen dat mensen hun baan behouden.’’

Besturen

De fractieleider ziet ‘onzekerheid in het land’. ,,Voor de grote problemen kijken mensen naar ons voor oplossingen. En dat is ingewikkeld. Het stikstofprobleem is technisch ingewikkeld, het is maatschappelijk ingewikkeld. Zelfs al we zeggen dat we het hier opgelost willen krijgen, met mensen van dezelfde partij, dan wordt dat moeilijk. Laat staan met partijen in een coalitie die iets anders vinden, die ook geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Besturen is nu het lastigst.”