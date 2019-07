VVD’er Ockje Tellegen zwemt ‘s winters vijf minuten in ijskoude Noordzee: ‘Hele dag scherp’

Analyse Baudet schudt ‘dissident’ Otten af, maar vraag is of achterban dat pruimt

25 juli Hij werd ooit ‘onmisbaar’ genoemd voor de partij, maar Forum voor Democratie heeft zich in rap tempo ontdaan van Henk Otten. Partijleider Thierry Baudet is daarmee definitief van zijn ‘dissident’ af. Vraag is wel of de complete achterban dat steunt.