VVD houdt zijn kiezers vast

Zowel in Rotterdam, Utrecht als Amsterdam wonnen de liberalen weliswaar gisteravond licht terrein in de exitpolls, maar de vraag is nog hoe zich dat vertaalt in extra raadszetels. Zo wordt in de havenstad vrijwel zeker zetelwinst geboekt, maar is dat in de Domstad en de hoofdstad lang niet zeker.

De percentueel kleine winsten in de grote steden werden met gejuich ontvangen in Bink Rooftop, een restaurant in Den Haag.