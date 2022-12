VVD-Kamerlid Ulysse Ellian zwaar beveiligd

‘Ook Marokko betrokken bij EU-corruptie’, Rutte: berichten Europees Parlement zeer zorgwek­kend

De berichten over corruptie binnen het Europees Parlement zijn ‘zeer zorgwekkend’, zegt minister-president Mark Rutte. Een van de verdachten is de Griekse sociaaldemocraat Eva Kaili. Zij was een van de veertien vicevoorzitters van het Europees Parlement (EP). Inmiddels is via de Belgische krant De Morgen bekend geworden dat naast Qatar ook Marokko betrokken is bij beïnvloeding in het EP.

14 december