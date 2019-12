VVD krijgt haar subsidiepotje voor de ‘verborgen vrouwen’

Organisaties die zich inzetten voor rechten van migrantenvrouwen kunnen volgend jaar een beroep doen op een speciaal subsidiepotje waar 3 ton in komt. De coalitiepartijen steunen een voorstel van regeringspartner VVD die daarom had verzocht.

Het geld is bedoeld om geweld tegen vrouwen in te dammen, om migrantenvrouwen uit een isolement te halen en om ‘schadelijke traditionele praktijken’ te bestrijden. VVD-Kamerlid Bente Becker dient vandaag een amendement in om de subsidie veilig te stellen.

Becker vindt het subsidiepotje nodig omdat volgens haar nog te veel vrouwen worden onderdrukt en geen regie hebben over hun eigen leven. Zo wijst ze er op dat in de twee grootste steden (Amsterdam en Rotterdam) 400 tot 600 ‘verborgen vrouwen’ wonen. Dat zijn vrouwen die amper buiten komen. Volgens Becker zijn er indicaties dat in Rotterdam zelfs een op de vijf huwelijksmigranten (vrouwen die hier komen wonen na een huwelijk) in een gedwongen isolement leeft.

Verstoting of eerwraak

Vorige maand schreef ze een initiatiefnota waarin Becker stelde dat ‘religie en cultuur in bepaalde gesloten gemeenschappen als excuus gebruikt worden om vrouwen te onderdrukken’. Ze zitten gevangen in een huwelijk met iemand van wie ze niet houden, maar van wie ze niet durven te scheiden uit angst voor verstoting of eerwraak. Ook hebben ze vaak geen eigen bankpas en mogen ze niet werken.

Van alle gevallen van moord en doodslag in Nederland is 8 procent eergerelateerd geweld. In 2017 en 2018 ging het om respectievelijk tien en vijf zaken met dodelijke afloop.