Dijkhoff: ,,Feit is dat als een virus zoals de mazelen hierdoor weer meer ruimte krijgt, er kinderen ziek worden. En doodgaan. En dat de kans bestaat dat dat jouw kind is. Of mijn kind. Ik vind het dus eigenlijk te bizar voor woorden dat ik moet nadenken over overheidsmaatregelen. Maar goed, het is zover gekomen."



De prominente VVD'er wil beginnen met betere voorlichting. ,,Het gezond verstand van mensen moet worden wakker geschud", aldus Dijkhoff. En in de kinderopvang is het volgens hem veiliger als er geen kinderen zijn die ingeënt hadden kunnen worden, maar wiens ouders dit geweigerd hebben.



Een andere optie is volgens de fractieleider het verplichten van vaccinaties als voorwaarde voor toegang tot kinderopvang. Of naschoolse opvang. ,,Dat is zeker het onderzoeken waard." Hij vindt daarbij coalitiegenoot D66, én een Kamermeerderheid aan zijn zijde. Het kabinet voelt vooralsnog niets voor zo'n maatregel en hoopt nog steeds de daling van het aantal kinderen te keren door ouders beter voor te lichten. Over de kwestie hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het regeerakkoord niets afgesproken.