VVD-politicus Hans van Baalen (60) overleden

VVD-politicus Hans van Baalen (60) is overleden. Hij stierf na een kort ziekbed aan de gevolgen van kanker. Van Baalen was tien jaar lid was van de Tweede Kamer en ook tien jaar lid van het Europees Parlement.

Van Baalen laat een vrouw en een zoon achter. Politici binnen en buiten de VVD reageren geschokt op zijn overlijden. Hij was onlangs nog benoemd tot lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), die de regering adviseert over internationale zaken.

Van Baalen zat namens de VVD in de Tweede Kamer van 1999 tot 2009. In die jaren hield hij zich vooral bezig met defensie, Europese en Buitenlandse zaken. Hij was reserveofficier bij de Landmacht, zijn naam ging op het Binnenhof wel rond als potentiële minister van Defensie. Maar dat werd hij niet.

Van Baalen gold als ‘hardliner’ binnen de VVD, met pleidooien om de dienstplicht in te voeren en uitspraken dat het geoorloofd is om terreurverdachten ‘onder fysieke druk te zetten'. In 2007 zei hij dat de Nederlandse bijdrage aan de oorlog in Afghanistan een ‘vechtmissie’ is: ,,Van wederopbouw is niet eens echt sprake want er staat namelijk niks.”

In 2014 baarde Van Baalen opzien toen hij als Europarlementariër samen met partijleider Guy Verhofstadt zijn steun uitsprak aan pro-Europese demonstranten op het Maidanplein in Kiev (Oekraïne). ,,Als mensen zo worden afgeslacht dan moet je je uitspreken. Soms moet je dat ook ter plekke doen,” zei Van Baalen daar zelf over. ,,De demonstranten willen vrij leven, op een normale manier. En daar werd op geschoten. Het was oorlogsgebied.”

Volledig scherm Hans van Baalen in 2014 in Kiev. © ADR

De liberaal zat van 2009 tot 2019 in het Europees parlement, hij was al die tijd delegatieleider van de VVD in Brussel. Bij de verkiezingen in 2014 was Van Baalen lijsttrekker. Partijleider Mark Rutte doopte hem om tot ‘Hans van Banen’, omdat de partij vol wilde inzetten op de EU als banenmotor.

In 2015 werd Van Baalen verkozen tot partijvoorzitter van de ALDE (Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa). Ook was hij president van de Liberale Internationale. Een half jaar gelden werd hij benoemd in de Orde van Oranje-Nassau.

