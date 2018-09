VVD-senator verdacht van belangenverstrengeling

De adviesopdracht leverde het bedrijf van het Eerste Kamerlid, Duthler Associates, 76.960 euro op (exclusief btw). Een VVD-voorlichter zegt dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze klus in 2013 wegens tijdgebrek onderhands heeft gegund, aldus FTM verder.



Een tweede opdracht voor VWS in 2013 leverde 74.185 euro ex btw op. Of deze klus wel of niet is aanbesteed, wil Duthler niet zeggen. De senator werd eerder al verweten een dubbele pet op te hebben. Volgens hoogleraar staatsrecht Wim Voermans (Universiteit Leiden) is hier ,,op zijn minst'' sprake van belangenverstrengeling.