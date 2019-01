‘VVD trekt handen af van klimaatakkoord’

De VVD zet grote vraagtekens bij het drie weken geleden gepresenteerde klimaatakkoord. Volgens VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is de kans ,,nihil’’ dat hij de grote hoeveelheid ingrijpende milieumaatregelen uit het akkoord allemaal gaat uitvoeren. Dat zegt hij in een interview met De Telegraaf .

Een vliegtaks, een hogere benzineprijs, hogere parkeertarieven voor benzineauto’s, een mogelijk verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto’s in 2030, dure warmtepompen. Het op 21 december gepresenteerde klimaatakkoord omvat 600 maatregelen om in 2030 de helft minder CO2 te gaan uitstoten in Nederland. Maar Dijkhoff noemt het akkoord in De Telegraaf ,,een polderproduct. Een polderpoging’’. ,,D66 heeft al voordat het akkoord er was gezegd: het kabinet moet het gewoon uitvoeren. Nou dat ga ik niet doen. Ík heb geen akkoord! Er hebben mensen een akkoord met zichzelf gesloten en dat hebben ze aan de politiek overhandigd. Het zijn adviezen. Het werk begint voor mij pas nu.’’

Quote Als het alterna­tief wordt dat ik óf het kabinet óf de burger moet laten vallen: de burger zal ik nooit laten vallen Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter VVD

Volgens Dijkhoff zijn ‘gewone mensen’ niet genoeg gehoord aan de zogenoemde klimaattafels waar diverse belangengroeperingen de plannen bespraken. ,,Ik maak een groot voorbehoud over hoe ver ik meega in dat polderproduct, als het gaat om de effecten op de portemonnee van gewone mensen. Je kunt mensen toch niet een Tesla in pesten?! Je hebt toch niet ineens een ton op je rekening klaarstaan?’’, zegt Dijkhoff in de krant.

Kabinet in gevaar