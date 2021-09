VVD wil Johan Remkes als nieuwe informateur

Remkes is op dit moment tijdelijk gouverneur van Limburg. Hij zit daar nadat de vorige gouverneur (zoals de commissaris van de koning in die provincie heet) zijn functie neerlegde na een enorme bestuurscrisis. Eerder was Remkes onder andere waarnemend burgemeester in Den Haag, commissaris van de koning in Noord-Holland en minister van Binnenlandse Zaken.

Of de 70-jarige Remkes ook echt wordt aangesteld om de vastgelopen formatie vlot te trekken, moet volgende week blijken. Dan debatteert de Tweede Kamer over hoe het verder moet met de vorming van een nieuw kabinet. Een meerderheid van de Tweede Kamer moet een nieuwe informateur aanwijzen, maar bijvoorbeeld D66-leider Sigrid Kaag heeft al gezegd dat de VVD als grootste partij nu maar het voortouw moet nemen.

Minderheidskabinet

De formatie duurt nu al bijna een half jaar en er is nog steeds geen zicht op een nieuw kabinet. Als Remkes het wordt, zou hij al de zevende informateur zijn die deze rond door de kamer aan het werk wordt gezet. Eerst waren het Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma, toen heel kort Tamara van Ark en Wouter Koolmees, toen voormalig vicepresident van de Raad van State Herman Tjeenk Willink en sinds mee is het SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Maar doordat de twee grootste partijen VVD en D66 elkaars voorkeurscoalitie afwijzen, is de formatie nog geen steek opgeschoten.

De nieuwe informateur zal waarschijnlijk de opdracht krijgen om de mogelijkheid van een minderheidskabinet te onderzoeken. Opvallend: in het verleden was Remkes daar een voorstander van. Eerder leidde hij een commissie die onderzoek deed naar modernisering van ons staatsbestel. Die staatscommissie stelde dat er ‘minder verkrampt’moest worden omgegaan met het idee van een minderheidskabinet. Het voordeel daarvan, vond Remkes destijds, is dat de Tweede Kamer zo meer invloed kan uitoefenen op wat het kabinet doet. Ook stelde de commissie-Remkes dat er dunnere regeerakkoorden moesten worden geschreven.

