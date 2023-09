VVD wil militaire dienstplicht nieuw leven inblazen

Met videoDe VVD wil de militaire dienstplicht nieuw leven inblazen. Dat staat in het conceptverkiezingsprogramma dat vrijdagochtend is gepresenteerd. De VVD pleit voor een vrijwillige dienstplicht naar Zweeds model.

De dienstplicht is in Nederland nooit afgeschaft. Alleen worden er sinds 1 mei 1997 geen jongeren meer voor opgeroepen. De VVD wil daar een begin mee maken. Dat is volgens de partij nodig om onze krijgsmacht te versterken.

In Zweden is de militaire dienstplicht een aantal jaar geleden succesvol weer ingevoerd. De VVD wil dat Zweedse model kopiëren. De bedoeling is dat niet meer alle jongens worden opgeroepen. In plaats daarvan krijgen alle jongeren, ook meisjes, op hun 18de een vragenlijst thuisgestuurd. Daarin wordt hen gevraagd of ze bereid zijn dienstplicht te vervullen. Geschikte en gemotiveerde jongeren kunnen dan op vrijwillige basis een jaar in dienst. In Zweden leidde dat tot duizenden aanmeldingen.

Volledig scherm VVD-partijvoorzitter Eric Wetzels met lijsttrekker Dilan Yesilgöz . © ANP In het conceptverkiezingsprogramma pleit de VVD verder voor strengere regels voor migratie. Wat niet zo gek is: begin juli viel het kabinet toen de VVD en de ChristenUnie het over een strenger asielbeleid niet eens konden worden. De partij heeft de voorstellen van toen afgestoft: wat coalitiepartner ChristenUnie toen niet wilde, stelt de VVD alsnog voor. Zo wil de partij de regels voor opvang en toelating van asielzoekers gelijk trekken met de ons omringende landen. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat het lastiger worden voor vluchtelingen om hun gezin te laten overkomen.

De VVD zal de zogeheten dwangwet van eigen staatssecretaris Eric van der Burg niet steunen, zei lijsttrekker Dilan Yesilgöz. De wet zou gemeenten gaan dwingen asielzoekers op te vangen, maar de VVD wilde in ruil daarvoor maatregelen om de instroom te beperken. Nu die door de kabinetsval van de baan zijn, wil de VVD de dwangwet ook niet meer.

Ook wil de partij minder buitenlandse studenten toelaten en strengere regels voor arbeidsmigranten. Buitenlandse werknemers die hier hun baan verliezen en in de problemen komen, moeten actief worden geholpen om naar huis terug te keren.

Verder wil de VVD aanpassing van het VN-Vluchtelingenverdrag waardoor Nederland vooral juridisch gebonden zal zijn om vluchtelingen uit de regio op te vangen. Tweeënhalf jaar geleden raadde een speciale commissie dat nog af omdat het niet kansrijk is en een enorme diplomatieke inspanning vergt.

Het verkiezingsprogramma is geen keiharde breuk met het verleden: grote koerswijzigingen lijkt het niet te bevatten. Yesilgöz erkende dat bij de presentatie ook met zoveel woorden. ,,Maar ik heb wel het gevoel dat de zuurstof uit de samenleving is verdwenen. Dat gaat om het feit dat we tegenover elkaar zijn komen te staan. Dat is de oude politiek waar ik vanaf wil. Maar bijvoorbeeld ook doordat regels ons verstikken.”

Yesilgöz hamerde overigens ook op het thema dat PvdA/GroenLinks-leider Frans Timmermans en Pieter Omtzigt centraal maken: die van bestaanszekerheid. Yesilgöz: ,,Ik wil er zijn voor mensen die hard werken en nauwelijks rond kunnen komen.”

Opvallend nog in het verkiezingsprogramma is dat de VVD pleit voor verlaging van de accijnzen op benzine. Juist deze week besloot het demissionaire kabinet - met de VVD dus - om die belasting juist niet te verlagen, terwijl deze op 1 januari flink gaat stijgen. De prijs aan de pomp dreigt zo naar internationale recordhoogte te gaan. Als de VVD de woorden in het programma waar wil maken, is de eerste kans in het debat na Prinsjesdag. Daar kan de partij dan het voortouw nemen om de accijns alsnog te verlagen.

