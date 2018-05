VVD wil wet tegen campagne Turkse politici

Tweede Kamer veroor­deelt 'domme actie' Frans gezin in Beekse Bergen

11 mei In de Tweede Kamer is verontwaardigd gereageerd op het incident in Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek dit weekend. Daar werd een gezin dat - tegen de regels in - uit de auto stapte bijna gegrepen door een groep jachtluipaarden. Er klinkt geen brede roep om extra veiligheidsmaatregelen. 'Tegen zoveel domheid kan je je niet wapenen.'