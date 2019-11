VVD zakt fors weg in peilingen door verlaging maximumsnelheid

SP wil wisselgeld voor steun vrouwenquo­tum

13:11 De beslissing over een vrouwenquotum voor het bedrijfsleven wordt een week uitgesteld. Een motie daarover wordt vandaag nog niet in stemming gebracht omdat de SP – de partij die nodig is voor een meerderheid – eerst voorstellen wil doen om de positie van álle vrouwen op de werkvloer te verbeteren.