VVD zakt verder weg door wachtgeldkwestie Dijkhoff

Kamer verhoogt druk op staatsse­cre­ta­ris Snel om ambtenaren te vervolgen in toeslagen­af­fai­re

29 november De Tweede Kamer heeft informatie opgevraagd over de mogelijkheid om staatssecretaris Menno Snel (Financiën) of zijn ambtenaren strafrechtelijk te laten vervolgen. Een deel van de partijen vindt het onterecht dat de Belastingdienst buiten schot blijft in de zogeheten toeslagenaffaire, waarbij mogelijk duizenden ouders ten onrechte werden behandeld als fraudeur.