Waar staat D66 nu eigenlijk voor? Dit is hartstikke verwarrend

Stel je voor: je hebt een politieke partij die meent progressief en emancipatoir te zijn. Ze hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat ze voor dierenrechten willen strijden en de veestapel willen halveren voor het behalen van milieudoeleinden. ‘Wij verbeteren de rechtspositie van het dier fundamenteel. We hanteren een positieve definitie van dierenwelzijn met aandacht voor de leefomstandigheden van het dier en diens natuurlijk gedrag’ staat er in hun speerpunten.