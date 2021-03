Waarom de WW wel of niet zou moeten worden verkort

Hoe lang heb ik nu recht op een WW-uitkering?

Dat is afhankelijk van hoe lang u hebt gewerkt. Wie in loondienst is bij een bedrijf en zijn baan verliest (door ontslag of doordat uw tijdelijk contract afloopt), heeft recht op minimaal drie maanden WW. Voorwaarde is dat u niet verwijtbaar werkloos bent en dat u van de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken hebt gewerkt.