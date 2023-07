Waarom Frans Timmermans niet de lijsttrekker wordt van de PvdA/GroenLinks-tandem

Met video Groot deel oppositie wil vandaag van Rutte af, GL en PvdA gaan voor zakenpre­mier

Demissionair premier Mark Rutte kan na de val van zijn vierde kabinet opnieuw een door de oppositie breed gesteunde motie van wantrouwen verwachten. Als zo’n motie wordt aangenomen, kan Rutte ook demissionair niet aanblijven. Voor een meerderheid is wel steun van een van de coalitiepartijen nodig en het is maar zeer de vraag of zij die stap willen nemen.