Waarom heel Nederland naar de verkiezingen in Rotterdam kijkt

1. De Fortuyn-revolte

Of het nu de PVV is van Geert Wilders, of het Forum voor Democratie van Thierry Baudet: allen verklaren ze zich schatplichtig aan Pim Fortuyn. In Rotterdam begon diens revolte bij de raadsverkiezingen in 2002 en in zekere zin maken veel partijen nog steeds kwartier met Fortuyns idealen van destijds. Hij verklaarde de Paarse kabinetten de oorlog, was kritisch over de islam en verklaarde de multiculturele samenleving failliet. De winst van zijn Leefbaar Rotterdam was het begin van een kabinet met LPF, zelfs ondanks Fortuyns dood. Of het nu politiek links of rechts is: iedereen spreekt van een tijd voor en een tijd na de opkomst van Fortuyn. En dat begon toch echt in Rotterdam

2. Iedereen doet mee!

Bovenal staat er prestige op het spel in de Maasstad. Simpele reden: alle partijen doen er mee. Zelfs Forum voor Democratie in zekere zin, dat zich heeft aangesloten bij Leefbaar Rotterdam. Daarom lieten alle landelijke politiek leiders er de afgelopen tijd minstens even het gezicht zien. Van premier Rutte tot CDA-kopstuk Hugo de Jonge en van Geert Wilders tot Jesse Klaver. Wie een slecht resultaat haalt weet immers dat het wordt opgemerkt. De nederlaag draagt misschien niet verder dan de Rotterdamse gemeenteraad, maar het chagrijn van verlies dreunt tot ver daarbuiten door.

3. Links- of rechtsaf?

De uitslag in Rotterdam kan ook symbolisch van grote betekenis zijn. Gaat het er over links? Of juist over rechts? Wordt de uitslag versnipperd? Zeker nu links en rechts elkaar uitsluiten. Zo is Rotterdam een microvertaling van veel trends die landelijk ook te zien zijn. Bovenal de vraag of het ‘over links’ of ‘over rechts’ gaat? Keuze te over immers. Zo zijn er PVV, VVD en Leefbaar Rotterdam ter rechterzijde, maar ook PvdA, SP, GroenLinks en de 'islamgeïnspireerde partijen' Nida en Denk ter linkerzijde. Hoewel de linkse samenwerking van PvdA, GroenLinks, SP en Nida uiteenspatte deze week vanwege een opgedoken tweet van Nida, erkennen de partijen nog steeds dat Rotterdam voor een keuze staat: progressief of conservatief. Een versnipperde verkiezingsuitslag is overigens ook goed denkbaar, maar dan nog. Een minimale voorsprong zal links of rechts uitleggen als een totaaloverwinning met landelijke allure.