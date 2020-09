Waarom SP denkt dat het referendum het nu wél gaat redden

Het is nog maar twee jaar geleden dat de Tweede Kamer een streep zette door het raadgevend referendum. Onder leiding van D66-minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) werd de volksraadpleging in juli 2018 afgeschaft. Volgens het kabinet had het referendum ‘niet gebracht wat ervan werd verwacht’.



Nu komt SP-Kamerlid Ronald van Raak met een wetsvoorstel voor een correctief bindend referendum. Met steun van regeringspartij D66 zou dit wetsvoorstel het kunnen gaan halen. Maar het referendum komt er pas écht als de volgende, nieuwgekozen Tweede Kamer het referendum met een tweederdemeerderheid steunt.