Wachttijd Belastingtelefoon nog langer door boze bellers

Sneeuwbaleffect

Wat volgde was een sneeuwbaleffect waarbij de dienst voortdurend achter de feiten aanliep: medewerkers werden geacht in plaats van 85 procent voortaan 95 procent van hun tijd aan de telefoon te zitten. Door de verhoging van de werkdruk ging het ziekteverzuim omhoog, waardoor er minder medewerkers inzetbaar waren dan gehoopt. Dit heeft er vervolgens toe geleid dat de afhandeltijd steeg. ,, Door de lagere bereikbaarheid hebben bellers meer tijd nodig om stoom af te blazen vanwege de lange wachttijden of omdat ze de Belastingtelefoon niet kunnen bereiken”, schrijft Snel.

In de tussentijd probeert de Belastingdienst wel meer mensen te werven om de telefoons te bedienen, maar ook dat heeft zijn weerslag op de bereikbaarheid, schrijft Snel. De fiscus ging in zee met een nieuw uitzendbureau dat de gaten in de bezetting moest gaan vullen. Snel: ,,Zij moesten worden opgeleid. Dat ging ten koste van de belcapaciteit.”

Complexe vragen

Tegelijkertijd moest de dienst eind vorig jaar afscheid nemen van een aantal ervaren uitzendkrachten, omdat zij niet nog een tijdelijk contract konden of mochten krijgen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ervaren medewerkers zijn vertrokken. Dit verlies is volgens Snel nog altijd merkbaar. Ook is het lastig om mensen aan te trekken in een krappe arbeidsmarkt. Toch is de Belastingdienst er inmiddels in geslaagd de beloofde 160 extra voltijdsbanen (fte) te werven. De selectie van mensen met meer complexe vragen over wet- en regelgeving loopt minder voorspoedig: daarvan is inmiddels 23 van de beoogde 50 fte aan extra capaciteit geworven.