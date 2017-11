Wanbetalers krijgen langer gas en licht

Dat staat in een voorstel van het ministerie van Economische Zaken. Nu zijn energieleveranciers alleen in de wintermaanden verplicht om gegevens van wanbetalers door te geven aan de schuldhulpverlening. Wie in een hulpverleningstraject zit, mag niet worden afgesloten.

In het plan worden energieleveranciers vanaf 1 april 2018 verplicht om wanbetalers het héle jaar naar de schuldhulpverlening door te sturen. ,,We willen mensen beter en éérder helpen'', zegt woordvoerder Caspar Itz van het ministerie.

'Eerste levensbehoefte'

Energiemaatschappijen geven maandelijks zo'n 4.500 wanbetalers door aan gemeentelijke schuldhulpverleningsinstanties. In 2016 werden in de zomer een kleine 10.000 Nederlandse huishoudens afgesloten van energie. Volgens verantwoordelijk minister Eric Wiebes vormen elektriciteit, gas en warmte 'een eerste levensbehoefte'.

Zonder energielevering kan de gezondheid van de klant of diens huisgenoten gevaar lopen door kou, en kunnen hygiëne-eisen niet in acht worden genomen, meldt Wiebes in het voorstel. Hij stelt ook dat schulden vaak verband houden met psychosociale problemen, zoals stress, spanning, angststoornissen en depressie.

Zo vroeg mogelijk helpen

In de praktijk blijkt dat wanbetalers die tussen april en oktober worden afgesloten óók in de winter nog zonder gas en licht zitten. Daarom wil Wiebes dat deze mensen eerder hulp krijgen. ,,In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht lopen succesvolle projecten, waar ze vroegtijdig aan hulpverlening doen'', zegt woordvoerder Itz. ,,Bij de eerste betalingsrimpel die ze ontdekken, grijpen ze in. Voordat schulden helemaal uit de klauwen kunnen lopen."