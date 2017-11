Wankelen Omtzigt eerste stresstest voor coalitie

Het probleem van Omtzigt was immers een probleem van het CDA en daarmee één van de hele coalitie. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie leunen met 76 zetels op de krapst mogelijke meerderheid, dus als één Kamerlid in gevaar is, loopt de slagkracht van het kabinet risico.



Zeker als Omtzigt op oorlogspad was geraakt met zijn eigen CDA, had dat de meerderheid onder het kabinet weg kunnen slaan. Gisteravond kon iedereen alsnog opgelucht ademhalen. Een eerste stresstest voor de coalitie is doorstaan.



De bezweringsformule is dat Omtzigt 'de komende tijd' niet meer het woord voert over de MH17 in de Tweede Kamer. Volgens een verklaring die hij gistermiddag gaf, zou het onderzoek naar die ramp 'niet belast' mogen worden 'met een debat over mijn handelen'. Aangevuld met excuses aan de nabestaanden: ,,Het is niet mijn bedoeling om de nabestaanden met de gevolgen van mijn handelen te confronteren.''



Het neerleggen van die portefeuille is zonder meer een aderlating voor hem. Juist Omtzigt manifesteert zich sinds de aanslag op de MH17 als een waakhond bij het verkrijgen van opheldering over wat er exact is gebeurd. Op bijna autistische wijze bestookte hij ministers met vragen over het dossier: tot dusver al ruim 420 (!).



In enkele gevallen leverde die vasthoudendheid ook echt nieuwe informatie op. Bijvoorbeeld hoe luchtvaartmaatschappijen tot de aanslag achteloos over conflictgebieden vlogen. Het maakte Omtzigt tot speurneus voor de nabestaanden, maar juist daar zit nu de pijn: voor hen is de CDA'er van zijn voetstuk afgekukeld.