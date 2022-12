Warm onthaal van president voor Kaag bij aftrap excuses-tour: ‘Mevrouw is een hoge autoriteit’

Volledig scherm Vicepremier Sigrid Kaag tijdens haar bezoek bij president Chan Santokhi in het Kabinet van de President. © ANP De Surinaamse president Chan Santokhi staat haar met open armen op te wachten bij zijn presidentieel paleis. Een ,,hartelijk welkom”, is er alvast wel in Paramaribo. Even later zal hij zeggen: ,,Wij stellen het bijzonder op prijs stellen dat door Nederland een hoge autoriteit gestuurd is naar Suriname in de persoon van mevrouw Kaag.”



Die landde er donderdagavond voor een ingelaste trip met de PH-GOV, het regeringstoestel, in een poging de excuses van het kabinet voor het slavernijverleden nog van de bittere nasmaak te ontdoen.



Even is de minister van Financiën terug in haar rol als diplomate, haar vak al die jaren voor haar huidige post. En ja, erkent de D66-politica, er moet gepraat worden.



Want sinds uitlekte dat het kabinet die verontschuldigingen op 19 december wil aanbieden, volgde geen lof, maar bakken met kritiek.

‘Miljarden euro's’

Caribische, maar vooral Surinaamse organisaties klagen dat de excuses overhaast zijn: waarom is er niet gekozen voor 1 juli volgend jaar, als het 160 jaar geleden is dat de slavernij ten einde kwam? De haast heeft hen overvallen. En wat te denken van herstelbetalingen? Armand Zunder van de Nationale Reparatie Commissie Suriname sprak van een reparatieprogramma van ‘miljarden euro’s’.

Bovendien is minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) aangewezen om op 19 december persoonlijk de excuses in Paramaribo toe te lichten, maar dat oogstte ook weerstand. Surinaamse organisaties wilden liever geen kabinetslid ‘van kleur’.

Maar met Kaag moest er een doorstart worden gemaakt. Die lijkt er zijn, in ieder geval bij de president. Na een gesprek zei Santokhi in een toelichting dat hij het ‘waardeerde’ dat hij wordt ‘geïnformeerd’ over de ‘ontwikkelingen’. ,,We waarderen de informatie over hoe het proces eruit ziet en we zijn ingenomen met wat we gehoord hebben. We hebben vooral veel gehoord via media, maar wat we nu hebben gehoord is dat het waardevol gaat zijn en betekenisvol.”

De woorden ‘betalingen’ of ‘geld’ nam hij niet in de mond, Kaag evenmin.

‘Onvolledig of verkeerd beeld’

Kaag zei na afloop van haar gesprek dat ‘wellicht’ een ‘onvolledig en verkeerd beeld is ontstaan’ dat er weinig inspraak van Suriname zou zijn (geweest). ,,Maar wij willen dit tot een betekenisvol moment maken. En we kijken richting de toekomst en willen de samenwerking blijven versterken.”

Of ze geen mosterd na de maaltijd is, nu er al kritiek is ontstaan? ,,Ik mag hopen van niet, zo voel ik mij niet in ieder geval.”

Voor Kaag was het gesprek met de president een eerste stap om het pad verder te effenen. Naast een gesprek met president Santokhi, schuift ze vandaag ook aan bij parlementsvoorzitter Marinus Bee en parlementariër Dew Sharman, die voorzitter is van de mensenrechtencommissie van het parlement.

Want ondanks eerdere lijmpogingen van premier Mark Rutte met sessies in het Catshuis met Surinaamse organisaties, ging de geest niet terug in de fles. Sterker, er kwamen nieuwe eisen op tafel, zoals een ‘herstelfonds voor nazaten van tot slaafgemaakten’ en het strafbaar stellen van het ‘n-woord’, het herstellen van het AOW-gat voor Surinamers, de afschaffing van een visumplicht voor hen en ‘het legaliseren’ van ongedocumenteerde nazaten.

Daarop begonnen zelfs coalitiepartijen VVD en CDA te morren, die niet van voorwaarden wilde horen. ,,De houding van de gesprekspartners zorgt er voor dat de bereidheid excuses aan te bieden afbrokkelt”, zei VVD’er Pim van Strien. ,,Deze organisaties overspelen hun hand.”

Premier Rutte zou bovendien achter gesloten deuren hebben gezegd dat excuses beter gister dan vandaag gemaakt kunnen worden, omdat er nu nog een meerderheid in de Tweede Kamer is die de geste steunt. Als het kabinet zou vallen tussen nu en juli volgend jaar, wat niet ondenkbaar is, verdampt die wellicht.

Belachelijke randvoorwaarden

In Suriname zijn de excuses overigens niet het gespreksonderwerp van de dag. De financiële problemen van het land en de stijgende olieprijzen krijgen voorrang.



Wel schreef het Surinaamse medium De Ware Tijd gisteren dat het kabinet op ‘respectloze wijze’ te werk is gegaan. En noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat het zo is ‘ontspoord’ in ‘geharrewar’. Tegelijk worden de ‘randvoorwaarden’ bij de excuses ‘door allerlei vage organisaties in en buiten Nederland’ zelfs ‘ronduit belachelijk’ genoemd. ‘Want die hebben helemaal niets of weinig met het slavernijverleden te maken.’



Dat kan ‘nooit de bedoeling zijn’ en ‘werpt een schaduw over de oprechte en goede intenties die veel nazaten wel hebben’. ‘Het Nederlandse kabinet negeert verstandigerwijs die buitensporige eisen.’



Het medium spreekt van een ‘doemscenario’ als de excuses niet aanvaard worden. ‘In dat geval blijft het slavernijverleden beide partijen in ieder geval nog lange tijd achtervolgen.’

Volledig scherm Vicepremier Sigrid Kaag wordt ontvangen door minister Krishna Mathoera van Defensie bij aankomst op de luchthaven in Suriname. © ANP

