Wat doet deze jonge Groninger in de Belgische politiek?

Wijsman was al politiek geïnteresseerd, een beetje actief voor D66, en dat viel op in de universitaire kringen waarin hij verkeert. Dus toen de Open Vlaamse Liberalen en Democraten in Leuven ('Een kruising tussen D66 en de VVD') hem vroegen om mee te doen, hoefde hij niet lang te twijfelen. ,,Ze wilden hun lijst een internationaal karakter geven. Ik sta op plek 32, als lijstduwer, tussen een Marokkaanse vrouw, een Hongaarse Belg en een Duitse Koerd. Leuk hè.'' Hij kent maar één andere Nederlander die ook meedoet, in Tervuren, een gemeente bij Brussel.



Toegegeven, de kans is klein dat Wijsman via zijn plek 32 in de raad komt, maar toch weet hij heel duidelijk wat hij wil veranderen in Leuven. Het fietsbeleid! Dat klinkt raar in dit land van zoveel grote wielrenners, maar elk simpel fietstochtje is hier een levensgevaarlijke onderneming. ,,De infrastructuur is echt heel slecht, áls die er al is. Scheuren en gaten in de weg, geen fietspaden, of heel smalle fietspaden waarop je pal naast de auto's rijdt, gevaarlijke oversteekplaatsen; het is echt verschrikkelijk. En er is wel draagvlak voor, maar het blijkt heel moeilijk om te veranderen. Voor een deel is het een kwestie van geld, maar niet altijd. In Leuven horen bijvoorbeeld de fietspaden buiten de ring bij het gewest en binnen de ring bij de stad. Zie dat maar op elkaar af te stemmen in België.''



En als hij onverhoopt toch burgemeester wordt (want die kiezen de Belgen zondag ook)? ,,Haha! Dan ga ik ervoor zorgen dat er op de Grote Markt in Leuven voortaan alleen maar Heineken geschonken wordt. Daar krijg ik mijn Belgische vrienden behoorlijk mee op de kast.''