Wat gebeurt er nu met de plek van Eurlings?

Job Cohen onderzoekt ‘Moor­lag-con­struc­tie’

4 januari De landelijke koepel van sociale werkplaatsen Cedris – waarvan PvdA-prominent Job Cohen voorzitter is – gaat onderzoeken of meer gemeenten arbeidsbeperkten inhuren via een schijnconstructie. Vakbond FNV én bekritiseerd PvdA-Kamerlid William Moorlag stellen dat het veel vaker gebeurt.