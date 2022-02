Wat kán de wereld tegen Poetin? De mogelijke ‘maximale’ sancties op rij

Europese leiders zijn vanavond in spoedberaad bijeen en buigen zich over de vraag: wat wordt onze tegenzet nu Vladimir Poetin de aanval heeft ingezet? In koor klinkt het dat ‘maximale sancties’ op tafel liggen, maar welke dat zijn blijkt waarschijnlijk pas in de loop van vrijdag.



Wel is duidelijk dat ze bovenop de maatregelen komen die woensdag al werden afgekondigd door de EU. Toen werden maatregelen getroffen tegen 555 Russen en 52 Russische bedrijven.

Ook zijn 27 Russische bedrijven en Oligarchen geraakt, die volgens de EU een ‘rol hebben gespeeld’ bij de invasie van Oekraïne, bijvoorbeeld door geld te geven om die te bekostigen. Zo mag onder andere de minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, niet meer naar de EU reizen.

Hetzelfde lot raakt de chef-staf van president Poetin, de vicepremier, de commandant van de luchtmacht en van de Zwarte Zeevloot, en de baas van een bank die belangrijk is voor de Russische defensiebranche. Ook de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de hoofdredacteur van tv-zender RT en een presentator van de staatstelevisie worden gestraft.

Volledig scherm Poetin tijdens overleg met zijn adviseurs. © EPA Een beruchte Sint-Petersburgse ‘trollenfabriek’ staat ook op de sanctielijst. Dit Internet Research Agency produceert aan de lopende band desinformatie in het straatje van het Kremlin voor sociale media. IRA-financier Jevgeni Prigozjin, een vertrouweling van Poetin en oprichter van huurlingenbureau Wagner, is al eerder gestraft.

Daarnaast geldt een importverbod naar de regio’s Loehansk en Donetsk, een verbod te handelen met bedrijven in dat gebied, of er goederen uit te exporteren.

Rusland zelf mag ook niet meer in de EU geld lenen en tegen een aantal banken zijn ook sancties opgelegd. De banken VEB, de Rossija-bank en Promsvjaz-bank vallen hieronder.

Op tafel

Maar wat verder? Om het aantal sancties uit te breiden liggen er vanavond nog verschillende op tafel tijdens het topberaad door EU-leiders.

- Zo wordt overwogen om Rusland buiten te sluiten van de westerse financiële markten. Dat zou betekenen dat Rusland in de EU geen geld meer kan lenen. De VS en het Verenigd Koninkrijk zouden dezelfde stap overwegen.

- Een andere grote stap zou het verbannen van Rusland zijn uit het zogeheten Swift-betalingssysteem. Dit systeem maakt betalingen over de hele wereld mogelijk, een soort ict-systeem voor banken. Dit zou Rusland isoleren, maar er is een keerzijde: Europese banken hebben nog 30 miljard dollar uitstaan in Rusland, wat zij dan mogelijk kwijtraken.

- Ook wordt nagedacht om niet langer computers, chips en elektronica te exporteren naar Rusland als daar onderdelen in zitten die gemaakt zijn met technologie uit de VS, Engeland of de EU.

- Ten slotte zouden er nog meer maatregelen kunnen worden getroffen tegen de rijke oligarchen rond Poetin. Zo werden al sancties, ook door het Verenigd Koninkrijk, opgelegd aan de miljonairs Gennady Timchenko en Boris en Igor Rotenberg.

De vraag is wel hoe efficiënt sancties zijn. Na de inval van de Krim in 2014 werden ook maatregelen tegen Rusland getroffen, maar dat weerhield Poetin niet van annexatie van het gebied. Bovendien hebben veel rijke Russen, de entourage van Poetin, hun geld al overgedaan naar banken in bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten. Toch hebben velen ook bezit, bijvoorbeeld woningen, in Engeland. Die zijn ze dus vaak in één klap kwijt.

Ook Johnson grijpt in

In een toespraak zei de Britse premier Boris Johnson donderdagmiddag dat het Verenigd Koninkrijk Russische banken ‘totaal’ gaat weren van het Engelse financiële systeem. Alle tegoeden van de Russische VTB-bank worden bevroren. Russische bedrijven mogen geen geld meer lenen in het VK, Russen mogen nog maar een zekere hoeveelheid vermogen stallen in het VK en het Russische Aeroflot mag er niet meer landen. De verkoop aan Russen van high-tech materiaal of technologie die militair ingezet kunnen worden, wordt verboden. Het VK treft eigen maatregelen, nu het geen deel van de EU meer is.

