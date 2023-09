Wat we kwijt zijn aan buitenlandse studenten dreigt veel meer te worden

Verkiezingsblog LIVE | Jetten (D66) richt pijlen op VVD, CDA verjongt kieslijst flink

Dat Dilan Yeşilgöz coalitiesamenwerking met de PVV van Geert Wilders niet op voorhand uitsluit, noemt de kersverse D66-voorman Rob Jetten in zijn eerste toespraak vandaag ‘spelen met vuur’. ,,Echte liberalen, u bent allemaal van harte welkom bij D66'’, zei Jetten op een partijbijeenkomst in Zwolle. Ook JA21 hield vanmiddag de campagneaftrap. Het CDA kiest voor de nieuwe generatie in de top van de kandidatenlijst. Mis niks van de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in ons blog.