Watersnood Limburg: kabinet trekt de portemonnee, maar niet voor ‘volledige’ schade

Het kabinet trekt de beurs om de schade te vergoeden van de verwoestende wateroverlast in Limburg. Maar wat er precies vergoed gaat worden, hoe en aan wie is nog de vraag. Wel is duidelijk dat het gaat om een ‘tegemoetkoming’ van de materiële schade, ‘niet om een volledige vergoeding'.

Per formeel besluit en via een brief aan de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten dat de waterellende in Limburg een ‘ramp’ betreft. Die beslissing door het demissionaire kabinet, donderdagavond na crisisoverleg, zorgt ervoor dat de zogeheten Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in werking treedt.

Quote Het is volstrekt helder dat dit rampzalig is Mark Rutte, Demissionair Premier Demissionair Premier Mark Rutte: ,,Het is volstrekt helder dat dit rampzalig is. Daarom hebben we dat nu ook in formele zin besloten.”



Dat stempel van een ramp telt symbolisch om de ernst van de situatie te bevestigen, maar heeft ook formele gevolgen voor de beurs van het Rijk. De overheid kan dan namelijk de schade vergoeden die niet te verzekeren valt, of niet wordt uitgekeerd en zo niet is te verhalen. ,,Het gaat om materiële schade die niet op een andere manier kan worden vergoed’’, zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven.



Toch gaan eerst de verzekeraars aan de slag- uiteraard. Het Verbond van Verzekeraars (VvV) kwam daarover al met geruststellende berichten. Schade aan huizen en bedrijfspanden wordt vergoed, ook als er schade is die indirect is, zoals bijvoorbeeld door stroomuitval. Autobezitters die allrisk of casco zijn verzekerd, krijgen eveneens een vergoeding. Het aantal schademeldingen stond bij verzekeraar Interpolis vrijdagochtend op ruim 700.

Maar sommige, niet in polissen opgenomen schade, komt door het besluit van het kabinet straks op het bordje van de overheid. Daarvoor werd in 1998 de rampenwet Wts in het leven geroepen. Die moet gedupeerden helpen na schade door ‘zoet water’ (rivieren, niet de zee), of door ‘een aardbeving, een andere ramp of een ander zwaar ongeval’.

Volledig scherm De koning en koningin brachten een bezoek aan Valkenburg, naar aanleiding van de overstromingen. © Brunopress Hoe dat precies gaat verlopen, weet het kabinet nu ook nog niet. Belangrijk is bijvoorbeeld dat het exacte rampgebied wordt aangewezen. ,,En dat kunnen we pas doen als het water is gezakt, de meldingen geïnventariseerd zijn en het totaaloverzicht een feit is”, zegt een betrokkene.

Volgens de wet gaat het Rijk in het aangewezen rampgebied voor gedupeerden via experts de onverzekerde schade vaststellen. In de wet staat die ruim omschreven. Van woningen tot woonboten, van schade aan gewassen tot verwond of gedood vee en van evacuatiekosten tot zoekgeraakte spullen.

De spelregels daarover worden nog wel, in een zogenoemde ministeriële regeling, vastgesteld. Niet alleen over welke schade vergoed kan worden, maar ook hoe claims ingediend en behandeld worden. Er is daarbij wel een mogelijkheid voorschotten uitgekeerd te krijgen.

De wet kent daarbij ook wel enkele ‘kleine lettertjes’, want de ‘hoogte van de tegemoetkoming’ kan wel degelijk worden begrensd. Bijvoorbeeld aan de hand van de schaderapporten, maar ook kan er ‘een eigen risico en een drempelbedrag’ worden gehanteerd.

Ook in een brief van minister Ferd Grapperhaus (Justitie) aan de Tweede Kamer wordt al een winstwaarschuwing afgegeven: getroffenen zullen een ‘tegemoetkoming in de geleden materiële schade’ krijgen, ‘niet om een volledige vergoeding’.

Ter illustratie: Als een bank 500 euro kostte en de dagwaarde is nog 250 euro, dan kan de staat de vergoeding ook maximeren op 100 euro. Dat gaat straks allemaal afhangen van de ministeriële regeling die nog moet worden vastgesteld.

Ruimhartig beleid staat echter voorop, beloofde het kabinet. Staatssecretaris Van Veldhoven: ,,We willen als signaal geven: Limburg staat er niet alleen voor, ook financieel niet.’’

