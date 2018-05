'We gaan ons niet neerleggen bij de houding van Rusland'

Er zou aanvullend bewijs komen. Meer wist Stef Blok tot gisteren niet over de persconferentie van het Joint Investigative Team (JIT), dat onderzoek doet naar het neerhalen van vlucht MH17. In Luxemburg, waar hij als minister van Buitenlandse Zaken het koninklijk paar bij hun staatsbezoek begeleidde, keek hij de persconferentie.



,,Ik vond dat zeer ingrijpend. Ik wist dat er nieuwe informatie zou komen, maar de animatie maakte dat het ook echt binnenkwam – bij mij, maar ik denk vooral bij de nabestaanden. Dat het heel nabij komt dat er inderdaad Russen hebben meegewerkt aan de uiteindelijke dood van heel veel onschuldige burgers.”



Het kabinet heeft altijd gezegd het hele onderzoek af te willen wachten voor met een vinger te gaan wijzen, ook om te voorkomen dat er ‘politieke vingerafdrukken’ op zouden komen te staan. Wat is er nu veranderd?

,,Er is een aantal ontwikkelingen bij elkaar gekomen. We hebben de Tweede Kamer al eerder laten weten geen enkele maatregel uit te sluiten, dus ook niet staatsaansprakelijkheid niet. We hebben ons huiswerk op dit gebied gedaan en zijn daarbij opgetrokken met Australië. Alles lag klaar. Daar is bijgekomen dat de informatie nu zó direct naar Rusland wijst. Die combinatie van feiten leidt ertoe dat we vandaag Rusland aansprakelijk stellen. Dat staat overigens los van het strafrechtelijke proces, maar kan elkaar wel versterken.”



Waarom doen de andere landen die betrokkenheid hebben met MH17 – België en Maleisië bijvoorbeeld – niet mee?

,,Zij zijn deze week geïnformeerd over onze beslissing. Ik begrijp dat zij nog even hun positie moeten bepalen. Ze kunnen zich daarna bij ons aansluiten.”



Was het niet een veel sterker signaal naar Rusland geweest als een grote groep landen dit besluit had genomen?

,,Je zit altijd met de afweging, wat werkt bij het uiteindelijke doel: de schuldigen voor de rechter. En hoe zorgen we dat de besluitvorming vaart houdt en op het juiste moment genomen wordt. Hoe groter de groep landen is, hoe ingewikkelder de besluitvorming wordt. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om met de twee landen die de meeste slachtoffers te betreuren hadden deze stap te zetten, maar de anderen wel nadrukkelijk uitnodigen zich bij ons aan te sluiten.”