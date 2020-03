We zijn nog geen Amerika, maar de kansenongelijkheid neemt wel toe

Einde aan traditie: vrouw uit bedrijfsle­ven leidt speurtocht naar CDA-frac­tie

9:58 Heleen Herbert gaat de nieuwe CDA-fractie in de Tweede Kamer samenstellen. Het is een verrassende keus van het partijbestuur van het CDA. Herbert is afkomstig uit het bedrijfsleven en werkt als Chief Commercial Officer bij bouwbedrijf Heijmans.