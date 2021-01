Weer Catshuisberaad: ‘Alle seinen staan op rood’

coronavirus LIVE | Eerste land in Afrika start met vaccineren, Zwitser­land: sluiten scholen was heel effectief

14:34 Het aantal coronabesmettingen in Londen loopt zo snel op dat de burgemeester de noodtoestand heeft uitgeroepen. ,,Als we de verspreiding niet stoppen, zullen er geen ziekenhuisbedden meer over zijn”, zegt burgemeester Sadiq Khan tegen het Britse Sky News. En de politie heeft vanmorgen vroeg een einde gemaakt aan een illegaal feest met vijftig mensen in de oude bioscoopzaal in het Zeeuwse Hulst. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.