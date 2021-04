Wéér een kabinetsplan uit de crisis, maar ‘zonder beloftes’

CORONAVIRUS LIVE | De Jonge: ME’ers krijgen sneller een prik, Pfizer levert extra snel aan de VS

2:44 Niet met een routekaart, maar met een openingsplan wil het kabinet nu perspectief bieden en aangeven wanneer de coronaregels worden losgelaten. In vijf stappen moet steeds meer kunnen, afhankelijk van het aantal bezette bedden op de intensive care en het percentage Nederlanders dat is gevaccineerd tegen corona. Dit stappenplan presenteerde het kabinet vanavond tijdens de persconferentie. Er zijn bij het RIVM 6797 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Vergeleken met vorige week dinsdag zijn het er ruim 1200 meer. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.