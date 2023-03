Weer topoverleg kabinet over uitweg vertrouwenscrisis: ‘Een brief lost niet alle problemen op’

Met videoNa twee avonden crisisberaad is het kabinet het nog niet eens over de uitweg uit de vertrouwenscrisis. De schaduw van Brussel en BBB hangt boven de coalitie die broedt op een brief aan de Tweede Kamer: ‘Ik ben niet optimistisch, maar dat betekent ook niet dat ik pessimistisch ben’.

Premier Mark Rutte zei donderdagnacht na topoverleg dat hij verwacht dat zijn kabinet ‘eruit kan komen’. Maar verder was de premier opvallend terughoudend. Vrijdagochtend ging een groepje ministers meteen weer door met nieuw overleg, vervolgens buigt de volledige kabinetsploeg zich over een conceptbrief aan de Tweede Kamer.

Het parlement wil een formeel antwoord van het kabinet op de overrompeling door BBB bij de Statenverkiezingen, maar de vier coalitiepartijen denken op cruciale punten totaal verschillend over probleemdossiers als stikstof, klimaat en asielmigratie. Een strenge brief met stikstofeisen uit Brussel van deze week zet de verhoudingen nog eens extra op scherp.



Lees verder na de foto

Volledig scherm CDA-leider Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, komt aan bij de wekelijkse ministerraad. © ANP

Topoverleg

En de boodschap van de kiezer is ook niet zo eenduidig, dat maakt een analyse van de uitslag en een brief met oplossingen dus extra lastig, schetsen vicepremiers Sigrid Kaag (D66) en Carola Schouten (ChristenUnie) bij de inloop van de ministerraad vrijdagochtend. ,,Het is niet één ding dat er speelt, we moeten dit goed doordenken”, zei Kaag. ,,Dat vraagt van ons volwassenheid.”

Op de vraag of Kaag optimistisch is dat het kabinet er toch uitkomt, antwoordde de D66-leider: ,,Ik ben niet optimistisch, maar dat betekent ook niet dat ik pessimistisch ben.” Of de stikstofdeadline van 2030 nog altijd heilig is voor D66, wilde Kaag niet zeggen.

Lees verder na de foto

Volledig scherm D66-leider Sigrid Kaag, minister van Financien, op het Binnenhof voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. © ANP

Minister Schouten wijst erop dat er grote problemen zijn en dat een gesprek daarover niet eenvoudig is. ,,Met vier verschillende partijen denk je niet automatisch hetzelfde over zaken. En met één briefje los je ook niet zomaar alles op. natuurlijk.” CDA-leider Wopke Hoekstra wil niks zeggen over het lopende gesprek.

Verlies vertrouwen

Aanstaande dinsdag debatteren Rutte en de drie vicepremiers met de Tweede Kamer over de uitslag en gevolgen van de Statenverkiezingen. Coalitiepartijen worstelen met de boodschap van de kiezer en geven er ieder een eigen draai aan. Wel vinden de partijen elkaar bij de formulering dat de draai om de oren een ‘fundamentele kwestie’ raakt, die van een onmachtige overheid die het vertrouwen van burgers verliest.

Maar de brief die vandaag of komend weekeinde komt, zal geen formele herziening van het regeerakkoord of gedetailleerde financiële plaatjes bevatten, stellen betrokkenen. Wel zullen de grote thema’s - stikstof, de afwikkeling van het toeslagenschandaal, de kloof tussen Den Haag en de regio - benoemd worden. Bronnen rond de regeringsfracties verwachten wel dat de vier partijen er samen uitkomen.

Brief uit Brussel

Ondertussen insinueert een aantal Kamerleden dat de brief uit Brussel over het handhaven van de strenge stikstofnormen niet echt zou zijn. Zo zou de commissie nooit brieven in het Nederlands schrijven en zou er iets mis zijn met het briefhoofd. BBB-leider Caroline van der Plas heeft het over ‘een opzetje zo vlak voor het crisisberaad van het kabinet'. Zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt noemt de brief ‘opvallend’ en heeft alle documenten die er aan ten grondslag liggen opgevraagd.

De Europese Commissie geeft nooit commentaar op gelekte documenten, zegt een woordvoerder van commissaris Sinkevicius. Maar om verder speculaties te voorkomen wil hij wel bevestigen dat de brief van Sinkevicius komt en dat hij ook daadwerkelijk in het Nederlands is geschreven. ,,We proberen altijd te antwoorden in de taal waarin aan ons geschreven is”, zegt hij. En deze brief was een antwoord op een brief van minister Van der Wal van 14 februari, waarin zij verslag deed van de maatregelen die het kabinet neemt om de nitraatrichtlijn na te leven. Elke lidstaat rapporteert daar om de zoveel tijd over. ,,We versturen onze antwoorden zodra ze gereed zijn, er is geen sprake van dat wij ons in het Nederlandse politieke debat zouden willen mengen.”

Bronnen in Brussel bespeuren een groeiende irritatie bij de Europese ambtenaren dat zij als partij worden gezien in een Nederlands politiek debat. Wij hebben de brief niet gelekt, klinkt het in Brussel. Het is de taak van de Europese Commissie om toe te zien op de naleving van Europese wetgeving, zo wordt onderstreept, en dat doet ze in Nederland net zo zeer als in welke andere lidstaat dan ook. Het zorgen voor een goede kwaliteit van bodem, grondwater en oppervlaktewater, waar de nitraatrichtlijn over gaat, is ‘een kwestie van de wet en van scheikunde, daar is weinig over te onderhandelen’.

Hoe ze de richtlijn uitvoert, dat is aan de Nederlandse regering. Over de timing van de brief tenslotte zegt een Brusselse bron: ,,Stikstof is altijd hot in Nederland, er is nooit een goede moment. Als dit antwoord op een brief van jullie minister eerder was verstuurd, was het net vóór de verkiezingen geweest en dan was het vast ook weer niet goed.”

Bekijk onze video’s op het gebied van politiek in onderstaande playlist: