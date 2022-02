Weg van de oude coronaroutines: ‘Werd wel tijd dat de witte jassen wat gas terugnemen’

Een brief naar de Tweede Kamer voordat het Outbreak Management Team zijn advies af heeft. Een coronapersconferentie zonder premier Mark Rutte. Een virusremmend instrument (2G) dat nog voor het debat wordt afgeschoten.



Er is een nieuw coronatijdperk aangebroken in Den Haag. Na twee jaar in crisismodus verzetten experts en ministers de bakens. Weg van de oude coronaroutines. Het OMT beraadt zich op de eigen rol en samenstelling, het Binnenhof snakt naar minder dominantie van de virologen en meer ‘normaal’ Haags beleidswerk.