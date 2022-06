Weg vrij voor landelijk post-covid-centrum: ‘Duizenden mensen hebben ernstige klachten’

Versnipperde kennis bundelen

SP en D66 pleiten voor een landelijk centrum om de nu versnipperde post-covidkennis te bundelen. Als huisartsen, ziekenhuizen en paramedici hun kennis en ervaring delen, moet dat helpen om het ‘mysterie’ rond de langdurige coronaklachten sneller te kraken. ,,Veel patiënten met post-covid lopen al te lang rond met klachten waar geen behandeling voor is en ook niet altijd even veel begrip", zegt D66-Kamerlid Wieke Paulusma, die zelf ook nog altijd last heeft van haar corona-besmetting in 2020. ,,Dat is heel pijnlijk en dat moet anders. Het expertisecentrum is daarom een belangrijke eerste aanzet om deze patiënten beter te behandelen.”