Werkgevers aan kabinet: Droom eens hardop van Schiphol in zee

Het kabinet Rutte III moet een 'investeringsoffensief’' inzetten om te voorkomen dat Nederland vastloopt over tien jaar, vindt De Boer. De manier waarop het kabinet nu omgaat met onze infrastructuur is volgens hem achterhaald. ,,Elk jaar een paar miljard uit de rijksbegroting, dan gaat het er niet of veel te laat komen.’’

Bang

De werkgeversvoorman verwijt Rutte en zijn ministers te bang te zijn om als overheid met private investeerders in zee te gaan. ,,Rutte en het ministerie van Financiën zijn niet gewend aan deze nieuwe manier van denken en durven het niet aan,’’ stelt De Boer.,,Mark Rutte is bang dat het bedrijfsleven de ruif van de overheid leegplukt. Dat is nou juist niet de bedoeling.’’

Het voorstel van De Boer is dat de overheid aanwijst welke projecten er moeten komen. ,,Dat is de maatschappelijke taak van de overheid.’’ Hij oppert light-railnetwerken, wellicht met een luchthaven in zee en warmtenetwerken in de Randstad.

Tweede Maasvlakte

De Boer beweert dat het bedrijfsleven staat te springen om zelf ook te investeren, mits het kabinet maar de regie neemt. ,,Dat kan in een verhouding twintig procent overheid en tachtig procent privaat, bijvoorbeeld via de nieuwe Investeringsbank Invest-NL.’’ Hij wijst op de manier waarop overheid en bedrijfsleven destijds de Tweede Maasvlakte en de Westerscheldetunnel samen financierden en waar de overheid elk jaar rendement uit ontvangt.

Als het aan De Boer ligt faciliteert VNO-NCW knappe koppen uit het bedrijfsleven, ambtenaren van Financiën en Economische Zaken. ,,Wij willen ze inkwartieren. En zeg tegen ze: werk een goed ondernemingsplan uit dat geld oplevert.’’

Dividendbelasting