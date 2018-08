Werkloze leraar moet weer aan de bak

Volgens onderwijsminister Arie Slob ‘kunnen we het ons niet permitteren dat zoveel mensen thuiszitten, terwijl onze leerlingen zitten te springen om voldoende leraren'. Veel basisscholen waren de hele zomer druk om bij de start van het nieuwe schooljaar voldoende leraren voor de klas te hebben. Uit een rondgang van het ministerie blijkt dat dat vrijwel overal gelukt is. Wel geven scholen aan dat de rek eruit is. In 2020 dreigen 4000 voltijdsbanen niet vervuld te kunnen worden. Dat tekort kan oplopen tot 10.000 in 2025.