WHO is om en adviseert mondkapje in publieke ruimte

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft haar richtlijnen voor de bestrijding van de coronapandemie een update gegeven. Ze raadt nu regeringen wereldwijd aan de bevolking te vragen in publieke ruimtes deugdelijke beschermingsmaskers over mond en neus te dragen. Dat helpt de verspreiding van het virus tegen te gaan en het aantal Covid-19-patiënten te verminderen.

De WHO is door recent onderzoek overtuigd geraakt van het nut van mondkapjes, maar benadrukt dat het dragen ervan slechts één maatregel is in een hele reeks die virusoverdracht kunnen beperken. Een mondkapje alleen mag geen vals gevoel van veiligheid geven.

,,We adviseren overheden om mensen aan te moedigen in openbare gelegenheden een maskertje te dragen, om precies te zijn een niet-medisch masker”, zei Maria Van Kerkhove, technisch deskundige van de WHO ten aanzien van Covid-19. ,,We hebben nu bewijs dat als zo’n kapje op de juiste manier wordt gebruikt het een barrière kan vormen voor potentieel besmettelijke druppeltjes.”

Zestigplussers krijgen van de WHO overigens het advies om een nog beter beschermend medisch mondmasker te dragen, staat in de nieuwste richtlijnen.

In veel landen, waaronder Nederland, is het dragen van een niet-medisch mondkapje in bijvoorbeeld het openbaar vervoer al verplicht. Daar ging wel veel tijd overheen, omdat het RIVM niet overtuigd was van de effectiviteit van mondkapjes om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Uiteindelijk besloot het kabinet om mond- en neusbedekking in het ov te verplichten, omdat daar de 1,5 meter afstand tussen mensen niet altijd gewaarborgd kan blijven.