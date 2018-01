Wie draait op voor 18.000 euro die wonen zonder gas kost?

Wat zijn de alternatieven voor aardgas?

Minister Henk Kamp zei in 2016 dat woningen in 2050 helemaal van het aardgas af moeten zijn. De Kamer stemt er vandaag naar verwachting voor dat het niet meer verplicht is om nieuwe woningen op aardgas aan te sluiten. De komende jaren wordt het aardgas naar verwachting steeds duurder, dus het loont steeds eerder om over te stappen op een alternatief.

Elektrische warmtepomp: ,,Dit is eigenlijk een soort omgekeerde koelkast en ziet eruit als een airco'', legt Evert Hassink van Milieudefensie uit. Met zo'n pomp kun je je huis volledig verwarmen op elektriciteit. De pomp gebruikt warmte uit de bodem, het grondwater of de lucht om water te verwarmen. Het is vrij duur om dit systeem te installeren, maar in sommige gebieden, zoals buiten de Randstad, heb je vaak geen andere keus.



Stadsverwarming: Hierbij is de woning aangesloten op een warmtenet, het warme water komt van een warmtebron in de buurt. In de meeste gevallen gaat het om restwarmte, bijvoorbeeld van een fabriek. Maar het kan ook biomassa zijn, waarbij bijvoorbeeld houtsnippers worden verbrand. Hierbij zijn de bewoners wat goedkoper uit. Stadsverwarming - de naam zegt het al - komt vooral voor in binnensteden.



Een warmte-installatie per gebouw: In de kelder staat dan een grote ketel waar dan bijvoorbeeld hout in gaat. Daar wordt dan het hele complex mee verwarmd. Deze vorm is vooral geschikt voor grote gebouwen.