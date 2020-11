Wie niets ziet in begraven of cremeren, kan straks ook kiezen voor resomeren

Het is voor het eerst in jaren dat er een nieuwe uitvaartmogelijkheid komt. In 1955 werd cremeren wettelijk toegestaan. Daarmee telt Nederland op dit moment vier vormen van ‘lijkbezorging’: begraven, cremeren, het zeemansgraf en het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap.



De Gezondheidsraad adviseerde in mei dit jaar om resomeren aan dat rijtje toe te voegen. Volgens de raad is het een ‘veilige, waardige en duurzame’ techniek. Zo kan een grafkist hergebruikt worden en is er in vergelijking met cremeren veel minder gas nodig om water te verhitten.



Bij resomeren wordt een lichaam in wollen lakens gewikkeld, waarna het in een stalen vat wordt gedaan. Aan het vat wordt een mengsel van water en kaliumhydroxide toegevoegd. Na verhitting wordt het lichaam binnen een paar uur bijna helemaal afgebroken. Er blijven alleen vloeistof en botten over. Die botten worden vermalen tot een poeder, dat in een urn kan worden gedaan.