Wie wil/kan de beladen Immigratie-kar trekken?

Wie kan die druk aan? VVD’er Stef Blok heeft zich bewezen als bewindsman die zich niet gek laat maken. Hij redt zich overal uit. Hij wist zelfs rust te brengen op het ministerie van Veiligheid en Justitie, nadat maar liefst drie van zijn VVD-voorgangers het veld moesten ruimen. Hij sluit zelf een doorstart in Den Haag niet uit. ,,Ik zit er ontspannen in. Dit is een ongelooflijk mooie klus.’’



CDA-fractieleider Sybrand Buma heeft ook goede papieren. Hij is medearchitect van het vluchtelingenbeleid in het nieuwe regeerakkoord en weet daarmee precies wat gevoelig ligt voor de coalitiepartners. Bijkomend voorbeeld: de steile Fries heeft niet de pretentie om geliefd te zijn bij iedereen.



Maar wellicht willen D66 en de ChristenUnie een stevige vinger in de pap houden, al is het maar om de discretionaire bevoegheid te kunnen gebruiken waarmee individuele asielzoekers in schrijnende gevallen een verblijfsvergunning kunnen krijgen.



Bij D66 wordt de Haagse oud-wethouder Ingrid van Engelshoven vaak genoemd als kanshebber. Ze beheert nu de portefeuille Binnenlandse Zaken en politie in de Tweede Kamer.



Bij de ChristenUnie is oud-partijleider Arie Slob een gedoodverfde ministerskandidaat. De ervaren bestuurder kun je om een boodschap sturen, ook in het mijnenveld van de immigratie. Daarnaast kan Wouter Beekers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de kleine christelijke partij, een verbindende rol op zich nemen. Hij schreef deze zomer in een genuanceerd opiniestuk dat gastvrijheid vraagt om duidelijke grenzen. Dat klinkt alvast als een typisch VVD-CDA-D66-ChristenUnie-compromis uit het nieuwe regeerakkoord.