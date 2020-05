Wiebes en Keijzer: ‘We moeten nieuwe manieren zoeken om geld te verdienen’

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat kan het niet genoeg benadrukken: ,,Er is echt iets serieus aan de hand. 15 tot 20 procent van de bevolking zit nu aan de een of andere vorm van overheidssteun. Dat is niet eerder voorgekomen buiten oorlogstijd.’’



Wiebes en zijn staatssecretaris Mona Keijzer zitten meermaals per dag met bedrijven en andere ministers om de tafel om te kijken wat nodig is en wat kan. Het kabinet sleutelt aan een nieuw steunpakket. Hoe erg de crisis nog wordt? Bij die vraag blijven beide bewindslieden liever even weg. ,,Maar het kan historisch slecht worden’’, vreest Keijzer. Het Centraal Planbureau heeft meerdere scenario’s uitgerekend. In het ergste geval komen er dit jaar tot een half miljoen werklozen bij en krimpt de economie met bijna 8 procent.



Wiebes gooit zijn handen maar eens in de lucht: ,,Er zijn zoveel onzekerheden, wij doen even niet mee aan voorspellingen. We zijn nu bezig bedrijven te redden en banen te behouden. Het is al ingewikkeld genoeg om de schade beperkt te houden. Het is alle hens aan dek om te kijken hoe bedrijven door aanpassingen weer verantwoord open kunnen.’’



Keijzer: ,,Die 15 tot 20 procent zou zonder overheidssteun nu werkloos zijn. We moeten voorkomen dat die mensen permanent afhankelijk blijven van uitkeringen en subsidies.’’