Wiebes: grote bedrijven moeten snel stoppen met gas uit Groningen

Minister Schouten ontvangt pulsvissers: 'We staan met 1-0 achter'

22 januari Vertegenwoordigers van de pulsvisserij in Nederland zijn vanmiddag om tafel gegaan met verantwoordelijk minister Carola Schouten om te praten over het mogelijke aanstaande verbod op de vismethode. ,,We staan met 1-0 achter. De situatie is er niet makkelijker op geworden, al is er nog geen besluit gevallen", aldus de bewindsvrouw na afloop.