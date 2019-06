Wiebes komt weg met nieuwe beloftes aan Groningers

Onder het toeziend oog van premier Mark Rutte en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is minister Wiebes vanavond flink door het stof gegaan. Dat hij de recente aardbeving in Westerwijtwerd een ‘bevinkje’ noemde, was ‘enorm dom’ en ‘kwetsend voor de Groningers’. Hij herhaalde zijn excuses tegen een kritische Tweede Kamer, waar óók bij de coalitiepartijen wrevel is over het optreden van Wiebes.



Kort daarvoor maakte premier Rutte namens het hele kabinet excuses voor de ‘verschrikkelijke ellende’ waar Groningen de afgelopen vijftig jaar mee te maken heeft gehad. ,,We hebben Groningen een ontzettend slechte dienst bewezen door pas vanaf 2012 naar de veiligheid van het gebied te kijken’’, zei de premier. Niet eerder maakte Rutte in het parlement excuses voor de manier waarop de aardbevingsoverlast de laatste jaren is aangepakt.