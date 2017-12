Wij-houden-niet-van-krititiek-cultuur diep ingebakken bij superministerie van Veiligheid

Politici hebben nogal eens de neiging om onwelgevallige onderzoeken te negeren. Zo verschilt het kabinet wel eens van mening met het Centraal Planbureau (CPB) over de opbrengst van voorgenomen bezuinigingen, zoals recentelijk in de zorg. Dat mag allemaal, zolang het openlijk gebeurt. Je kunt nu eenmaal van mening verschillen over bepaalde voorspellingen.



Het wordt echter kwalijk wanneer politici de onderzoeken niet negeren maar laten herschrijven omdat ze dat beter uitkomt. Het ministerie van Veiligheid censureerde een onderzoek van het als onafhankelijk te boek staande Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) naar het wietbeleid. De kabinetten Rutte-1 en –2 wilden dat coffeeshops alleen nog softdrugs zouden verkopen aan ingezetenen. Dit om overlast van drugstoerisme tegen te gaan. Het WODC concludeerde echter dat de meeste gemeenten helemaal geen last hadden van dat toerisme. Dat moest geschrapt, want dat paste niet in het beeld dat het ministerie wilde uitstralen van een krachtdadig departement dat overlast en criminaliteit te lijf ging. Erg kwalijk. De Tweede Kamer controleert het beleid van de regering op basis van onder meer WODC-rapporten. Dan moeten volksvertegenwoordigers er van uit kunnen gaan dat die kloppen.



De afgelopen jaren bleek die beeldvorming vaker leidend in op het op voorspraak van de VVD opgerichte superministerie van Veiligheid. Spierballentaal ging wel eens boven beleid. Zo zou moordenaar Volkert van der Graaf niet vervroegd vrijgelaten worden, terwijl iedereen wist dat daar juridisch weinig handvatten voor waren. Werd MH17-onderzoeker George Maat publiekelijk afgeserveerd na ophef over een lezing die hij had gehouden. Achteraf kreeg hij excuses. En werd de bonnetjesaffaire te lang weggewuifd, terwijl er uiteindelijk drie bewindspersonen op struikelden. Inmiddels is een schoonveegactie op het ministerie ingezet om de wij-houden-niet-van-krititiek-cultuur uit te bannen. Gezien het schandaal rond het WODC zat die cultuur dieper ingebakken dan gedacht.