Wilders en Pechtold botsten over privéleven

Wilders zei dat hij ‘weet dat meneer Pechtold in Meppel meer te doen heeft dan wetgevend werk’. Hij verwees daarmee op de recente affaire rond een D66-raadslid dat door een verbroken relatie met Pechtold ook de partij vaarwel zei.



Pechtold reageerde woedend. Hij vroeg zich al voor het debat af: ,,Zou hij het doen? Zou hij de grens van privé en werk nog verder gaan oprekken? Ik heb hier vaak de degens gekruist met meneer Wilders, maar altijd op politieke ideeën. Het is tekenend voor hoe u anderen weg probeert te zetten. Dat is sneu.’’ Wilders beet hem hierop toe: ,,Ga toch weg. Er bestaat geen grotere hypocriet dan Pechtold.’’



Wilders wees er daarna op dat D66 in 2010 een debat aanvroeg toen PVV-Kamerleden in hun privéleven in opspraak raakten. ,,Schande zei hij toen. Hij wilde een gedragscode voor Kamerleden. Nou, daar hoor ik niet meer over hé, meneertje Pechtold?’’