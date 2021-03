Wilders: Klimaatplannen zijn duur, dan kan je straks niet meer naar McDonald's

Daarna volgde een aantal korte debatten, zoals over het onderwijs en de toekomst van de aarde. Kaag pleitte voor een ‘rijke schooldag’, waarin kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Er zou dan ook veel meer geld naar het onderwijs moeten, meent ze. Rutte denk daar anders over. Hij is voor meer kunst en cultuur voor kinderen, maar benadrukt dat rekenen en taal wel de basis vormen.



Wilders (PVV) wil graag dat de Nederlandse vlag bij scholen wordt gehesen ‘s ochtends, om de vrijheid te vieren. ,,Als teken van trots, trots op Nederland.’’ Hij benadrukt dat dat bij islamitische basisscholen niet hoeft, omdat hij die juist graag wil sluiten. Hoekstra is het daar niet mee eens. Elke dag de vlag hijsen vindt hij ook niet nodig. ,,Ik ben heel trots op de Nederlandse vlag. Maar juist omdat ‘ie zo belangrijk is, moet je ‘m bij speciale gelegenheden hijsen, en dus niet elke dag.’’ De rest van de politici is het daar mee eens. ,,Dat is teleurstellend, maar niet onverwacht’', aldus Wilders.



Klaver maakte zich hard voor het aanpakken van klimaatverandering. Hij sprak daarbij over de zorgelijke toekomst van de aarde, van dieren en van de leefomgeving van mensen. Wilders is het daar niet mee eens. ,,Ik vind het goed dat kinderen er mee bezig zijn. Maar ik denk dat het wel meevalt. We hebben schoon water en schone lucht.’' Hij hekelt de ‘dure plannen’ die ervoor zorgen dat mensen ‘niet meer op vakantie of naar McDonalds kunnen’.